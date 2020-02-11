ليفربول يدرس استعادة كوتينيو

أشارت تقارير إلى أن ليفربول يفكر في إعادة النجم فيليبي كوتينيو إلى صفوفه، بعد أن رحل عنه في شتاء 2018 منضماً لبرشلونة في صفقة أثارت جدلاً قبل إبرامها، ولا تزال تثير جدلاً بالنظر إلى أنه تمت إعارته إلى بايرن ميونيخ.

ولم ينجح البرازيلي في ترك بصمته مع البارسا، وكذلك رفقة البافاري لأسباب مجهولة، إلا أن ضعف قدرته على التكيف بعيداً عن ليفربول يظل السبب الأول في عثراته الحالية.

وعلى الرغم من الموهبة التي يتمتع بها كوتينيو، والتي لا يمكن أن تكون موضع شك، إلا أنه لم يقدم ما يشفع له في برشلونة، وتشير التقارير إلى أنه غير مرغوب في عودته في ظل الخطط الجديدة للمدرب الحالي كيكي سيتيين، كما أن بايرن لا يخطط لضمه بعقد دائم بعد نهاية إعارته، لتلوح في الأفق فكرة عودته للريدز.

وأكدت صحيفة «ميرور» البريطانية أن ستيف ماكمانمان نصح بطل أوروبا والعالم بضرورة استغلال الفرصة الحالية وإعادة كوتينيو، لأنه سيشكل إضافة قوية، ويستعيد تألقه مثلما كان قبل أن يرحل صوب البارسا.

وقال: «بالنسبة لي أراه لاعباً موهوباً، لا يزال بمقدوره إفادة ليفربول، أعتقد أن الأمر يرتبط بتكاليف إعادته في المقام الأول، وليس بالجانب الفني، إنه لاعب مفيد في جميع الأحوال».

المفارقة أن ليفربول في حال قرر إعادة النجم البرازيلي من جديد، فسيربح من صفقته 65 مليون جنيه استرليني، حيث تؤكد التقارير أن برشلونة لا يمانع ببيع كوتينيو مقابل 77 مليون جنيه، فضلاً عن أنه على الأرجح سوف يستفيد منه فنياً وكروياً، بالنظر إلى جاهزيته للتكيف من جديد مع الأجواء التي عاشها سابقاً مع الريدز.

ويظل هناك عائق آخر أمام يورغن كلوب مدرب ليفربول في حال قرر إعادة كوتينيو، وهو إقناع جماهير الريدز بالموافقة على عودته، وتقبل وجوده، خاصة أنه أصر على الرحيل، متجاهلاً المناشدات الجماهيرية بالاستمرار.