ليفربول يدرس ضم البرازيلي الموهوب أنتوني

يدرس ليفربول التقدم بعرضٍ لضم النجم الدولي البرازيلي المتألق أنتوني جناح أياكس المطارد من قبل مانشستر يونايتد منذ بداية سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وقال موقع "فوتبول إنسايدر" أن الريدز استفسروا عن وضعية اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عاماً والذي يطالب النادي الهولندي بـ 59 مليون جنيه استرليني نظير بيعه.

هل سنرى أنتوني في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل؟

ورغم الموهبة التي يتمتع بها البرازيلي الصاعد، إلا أن القيمة الكبيرة التي يريدها أياكس مقابل التخلي عنه لم تقنع حتى الآن إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، ويبدو الوضع مشابهاً بالنسبة ليورغن كلوب مدرب ليفربول.

ويمتد عقد أنتوني مع أياكس حتى الثلاثين من يونيو لعام 2025، ويقدر موقع "ترانسفير ماركت" الشهير قيمته الحالية بنحو 35 مليون يورو.

يذكر أن البرازيلي مثل منتخب بلاده في 6 مباريات دولية حتى الآن.