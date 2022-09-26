ليفربول يدرس مقايضة فيرمينو بـ ديباي

يدرس ليفربول إمكانية مقايضة مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو بالهولندي ممفيس ديباي من برشلونة وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية بهدف تدعيم خطه الأمامي الذي عانى كثيراً منذ بداية الموسم الجاري.

ويفكر القائمون على النادي الإنجليزي بإجراء هذه المبادلة خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير المقبل.

ليفربول يريد الاستفادة من فيرمينو قبل انتهاء عقده

ويرتبط النجم البالغ من العمر 30 عاماً مع الريدز بعقدٍ سيصل إلى نهايته بحلول صيف العام القادم، مما يعني أنه سيكون لاعباً حراً مع نهاية الموسم.

لذلك تسعى إدارة ليفربول للاستفادة من مهاجم هوفنهايم السابق من خلال توظيفه في صفقة مقايضة مع برشلونة.

وخاض فيرمينو 8 مباريات حتى الآن مع الفريق هذا الموسم في كافة المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى لزملائه.

بدوره، يعتبر ديباي لاعباً ثانوياً في صفوف البارسا بعد التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا وتجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي، ووجود الإسباني فيران توريس.

وبدا أن الهولندي سيرحل عن ملعب سبوتيفاي كامب ناو الشهر الماضي صوب يوفنتوس، إلا أن الصفقة لم تكتمل.