ليفربول يرفض السماح لمحمد صلاح بالمشاركة مع منتخب مصر

رفض نادي ليفربول الإنجليزي السماح للنجم المصري محمد صلاح بالمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام منتخبي آنغولا والغابون.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم أن النادي الإنجليزي يرفض منح الإذن لـ "مو" من أجل المشاركة مع المنتخب الشهر القادم.

ويأتي ذلك نظراً لمخاوف الريدز جراء انتشار فيروس كورونا وترددهم نتيجة اضطرار اللاعب للخضوع لفترة حجر صحي لدى عودته إلى المملكة المتحدة.

وأصدر الاتحاد المصري بياناً رسمياً كشف فيه عن هذه التفاصيل، مشدداً على أن ليفربول اتبع هذا الإجراء أيضاً مع بعض اللاعبين الأجانب الآخرين في صفوفه.

ولا يمانع النادي بالسماح لـ "مو" بالمشاركة مع منتخب مصر في مباراته الأولى أمام نظيره الغابوني في الخامس من سبتمبر كون الغابون ليست ضمن الدول التي تصنفها بريطانيا في لائحتها الحمراء.

ويواجه البرازيليون آليسون وروبرتو فيرمينو وفابينيو المصير ذاته كون البرازيل تعد من ضمن دول اللائحة الحمراء بالنسبة للمملكة المتحدة.