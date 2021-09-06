ليفربول يريد آسينسيو في يناير

قال برنامج "تودوفيتشاخيس" الإسباني أن ليفربول سيتقدم بعرضٍ رسمي للتعاقد مع ماركو آسينسيو جناح ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير القادم.

ولا يعتمد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي على النجم الدولي الإسباني في تشكيلة الملكي للموسم الحالي مما سيجبر اللاعب على البحث عن وجهة جديدة.

وسعى آرسنال في السابق لضم الجناح البالغ من العمر 25 عاماً، لكن دخول الريدز على الخط قد يدفع نجم ريال لاختيار فريق المدرب يورغن كلوب.

ويخطط ليفربول للتقدم بعرضٍ قيمته 35 مليون يورو بحلول شهر يناير المقبل.

يذكر أن آسينسيو انتقل إلى ريال مدريد عام 2014 وتمت إعارته لمايوركا وإسبانيول قبل أن يعود للفريق الملكي الذي خاض معه 132 مباراة حتى الآن.