ليفربول يريد استعارة كيليان مبابي من باريس سان جيرمان

قدم ليفربول عرضاً للتعاقد مع النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووضع النادي الباريسي هدافه الأول للبيع هذا الصيف بعد رفضه التوقيع على عقدٍ جديد يبقيه في ملعب بارك دي برانس لما بعد صيف العام القادم.

ويطالب سان جيرمان بنحو 200 مليون يورو نظير التخلي عن المهاجم صاحب الـ 24 عاماً، وهو رقم بدا الهلال السعودي مستعداً لدفعه، إلا أن اللاعب لم يبد اهتماماً بالانتقال إلى الدولة الخليجية.

أما ريال مدريد الذي لطالما ارتبط مبابي بالانتقال إليه، فيبدو أنه لن يكون قادراً على توفير المبلغ المطلوب لإتمام الصفقة.

وقفز ليفربول بالتالي من خلال اقتراح استعارة الهداف الشاب لموسم مع دفع قيمة ضخمة نظير هذه الإعارة للنادي الفرنسي.

لكن باريس سان جيرمان يفضل بيع مهاجمه بشكلٍ مباشر عوضاً عن إعارته هذا الصيف.