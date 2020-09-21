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ليفربول يريد الحفاظ على لاعبه

منشور 21 أيلول / سبتمبر 2020 - 01:35
أليكس أوكسلايد تشايمبرلين (يمين)
أليكس أوكسلايد تشايمبرلين (يمين)

يسعى ليفربول إلى الحفاظ على لاعبه أليكس أوكسلايد تشايمبرلين، الذي ارتبط بالانتقال إلى ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الريدز يصر على عدم بيع تشايمبرلين، حيث يتبقى في عقده مع بطل إنجلترا 3 أعوام.

ولن يسمح النادي برحيل لاعبه، خصوصاً أنه يعتبر أحد أبرز اللاعبين البدلاء، ويمكن الاستعانة به دائماً.

وأضاف الموقع أن تشامبرلين كان أفضل لاعب في خط وسط ليفربول خلال الموسم الماضي.

ورغم عدم مشاركته كأساسي، إلا أنه سجل 8 أهداف.

Via SyndiGate.info


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