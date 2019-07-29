ليفربول يريد بديلاً لصلاح وفيرمينو وماني

يدرس ليفربول التعاقد مع جناح بوردو فرانسوا كامانو لتعزيز خط هجومه الموسم القادم.

ويبحث أبطال أوروبا عن وجود عمق في قائمة الفريق، فيما يستطيع الغيني اللعب في جميع مراكز خط الهجوم، رغم كونه في الأساس جناح أيسر، ما يعني إمكانية لعبه لدور البديل لثلاثي الهجوم الأساسي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي إلى أن الريدز على استعداد لدفع 15 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب وإحضاره إلى ملعب آنفيلد.

وكانت عدة أسماء قد ارتبطت بالانتقال لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للعب دور البديل للثلاثي الأمامي، ولا سيما الجناحين صلاح وماني، ومن أبرز تلك الأسماء نيكولاس بيبي، لاعب ليل، والنجم المخضرم فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونيخ السابق وحالياً بلا ناد.