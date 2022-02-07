ليفربول يريد جلب غافي نجم برشلونة إلى صفوفه

يأمل ليفربول في استغلال وضعية برشلونة الاقتصادية الصعبة خلال الصيف القادم والتحرك للتوقيع مع النجم الشاب الصاعد غافي وفقاً لصحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية.

ويحاول البارسا إقناع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عاماً بالتوقيع على عقد جديد، إلا أن الأجور المطروحة لا تتناسب مع ما يطالب به الإسباني اليافع.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول يخطط للتقدم بعرض مغرٍ يحصل من خلاله على خدمات غافي في الصيف.

ويمتد عقد نجم خط الوسط مع برشلونة حتى نهاية يونيو من عام 2023.

وشارك الإسباني مع البلاوغرانا في 26 مباراة حتى الآن بجميع البطولات سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف أخرى.

وتبلغ قيمته حالياً 40 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانزفيرماركت".