ليفربول يريد جود بيلينغهام هذا الصيف

تدرس إدارة ليفربول التقدم بعرضٍ متأخر للتعاقد مع النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند بعد البداية الكارثية للموسم الجديد في إنجلترا.

وأشارت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن النادي الألماني مهتم بالغيني نابي كيتا مما قد يسهل إتمام الصفقة.

ويتابع الريدز اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً منذ فترة طويلة إلى جانب ريال مدريد وعدة أندية كبيرة أخرى.

ويرتبط بيلينغهام بعقدٍ حالي مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2025.

وسيكون التعاقد مع لاعب خط الوسط الواعد في غاية الصعوبة نظراً لسعره المرتفع في سوق الانتقالات.

ويسعى ليفربول لتقديم كيتا ضمن الصفقة بهدف تقليل قيمتها الكلية.