ليفربول يريد لاوتارو مارتينيز

اقتحم ليفربول سباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان رغم التقارير التي تشير إلى أن الأرجنتيني قرر الانضمام إلى برشلونة.

وكان ليفربول على وشك التعاقد مع مهاجم لايبتزيغ تيمو فيرنر، لكنه فشل في إقناع اللاعب بالانضمام إليه، وسط تقارير تؤكد أن تشيلسي تمكن من الانقضاض على الدولي الألماني مستغلاً تقاعس الريدز في المفاوضات.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ليفربول دخل دائرة المهتمين بضم لاوتارو، مشيرة إلى أن صفقة انتقال الأرجنتيني معقدة بالنسبة لبرشلونة، نظراً للصعوبات المادية التي تواجه النادي الكتالوني جراء أزمة كورونا، وهو ما يمنح الفرصة للريدز في التعاقد معه لتعويض فشل صفقة فيرنر.

وأحرز لاوتارو 16 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة في 31 مباراة تنافسية هذا الموسم مع إنتر وأصبح لاعباً أساسياً لمنتخب الأرجنتين، حيث سجل تسعة أهداف في 17 مباراة.

وليس خفياً أن لاوتارو يريد ارتداء قميص برشلونة لكونه يدرك أن لويس سواريز بات على أعتاب الاعتزال، مما يعني بأنه سيحصل على المركز الأساسي خلال السنوات القادمة، ناهيك عن مزاملة مواطنه ليونيل ميسي.