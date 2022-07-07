ليفربول يريد نجمين من يوفنتوس قيمتهما 102 مليون جنيه

قالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية اليوم الخميس أن إدارة الريدز بقيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب تستهدف إبرام صفقتين من يوفنتوس ستصل قيمتهما الإجمالية إلى حوالي 102 مليون جنيه استرليني هذا الصيف.

ودعم النادي الإنجليزي صفوفه بصفقات مميزة في الأسابيع الماضية أبرزها المهاجم الأوروغوياني الشاب داروين نونيز.

لكن أحدث التقارير القادمة من إيطاليا تشير إلى رغبة كلوب في إجراء صفقتين آخريين لتدعيم خطي الدفاع والوسط.

ويسعى ليفربول الآن لجلب النجمين الهولندي ماتيس دي ليخت، والفرنسي أدريان رابيو من يوفنتوس.

وستسعد هذه الأنباء القائمين على النادي الإيطالي العملاق الذي يتطلع لبيع هذين اللاعبين بأعلى سعر ممكن.

وتتنافس عدة أندية أوروبية كبيرة على توقيع دي ليخت تحديداً وعلى رأسها بايرن ميونيخ وتشيلسي وبرشلونة وباريس سان جيرمان مما قد يرفع قيمته بشكل أكبر في ظل هذا الطلب الكبير.

فيما سيكون التخلص من رابيو الذي يتقاضى أجوراً مرتفعة أمراً مميزاً ليوفنتوس الذي يسعى بدوره لإجراء ثورة في صفوفه هذا الصيف بعد رحيل عدة نجوم عنه.

وتبلغ قيمة رابيو 17 مليون جنيه، فيما يصل سعر دي ليخت في هذه الفترة إلى 85 مليون جنيه.