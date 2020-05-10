ليفربول يستعد لتحصين ماني ضد إغراءات ريال مدريد

يستعد ليفربول لتحصين نجمه ساديو ماني بعقد جديد لقطع الطريق أمام إغراءات ريال مدريد الذي يبدو مهتماً بالتعاقد مع الهداف السنغالي.

وقال موقع «فوتبول إنسايدر» أن بطل أوروبا سيقدم عقداً جديداً لماني من أجل الاستمرار مع الريدز لسنوات قادمة، إذ ادعى الموقع أن العقد الجديد قد يبقي نجم ساوثهامبتون السابق في ملعب آنفيلد حتى اعتزاله.

ويتألق النجم السنغالي، الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي، بقميص ليفربول منذ انضمامه إليه قبل قرابة 4 سنوات، إذ ساهم في فوزه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وببطولتي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي المقدمة لهداف الدوري الإنجليزي مشاركة مع زميله محمد صلاح وبيير-إيميريك أوباميانغ، نجم آرسنال.

وشارك ماني في 38 مباراة هذا الموسم بقميص ليفربول في جميع البطولات، نجح خلالها في تسجيل 18 هدفاً بواقع 14 في الدوري الإنجليزي وهدفين في السوبر الأوروبي ومثلهما في دوري الأبطال، كما صنع 12 هدفاً بواقع 9 في الدوري وهدفين في دوري الأبطال وهدفاً وحيداً في كأس العالم للأندية.