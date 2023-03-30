ليفربول يستعيد أحد أبرز نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي

البوابة - تلقى أنصار ليفربول اليوم الخميس أنباءً سارة، وذلك قبل يومين من المواجهة النارية المرتقبة أمام الغريم مانشستر سيتي.

فقد عاد المهاجم الكولومبي لويس دياز للتدريبات بعد غياب دام 6 أشهر جراء إصابة في الركبة.

وأصيب نجم بورتو السابق مطلع شهر أكتوبر المنصرم في لقاء أمام آرسنال نتيجة لالتحام مع توماس بارتي.

دياز يعود لتدريبات ليفربول الجماعية بعد طول غياب

لكن الكولومبي عاد للتدريبات مؤخراً قبل أن يشارك في التمرين الجماعي خلال الساعات الماضية.

ويتطلع دياز للتواجد ضمن قائمة ليفربول التي تستعد لملاقاة مانشستر سيتي على أرضية ملعب الاتحاد يوم السبت المقبل في قمة الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.