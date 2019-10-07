ليفربول يستعيد صلاح قبل مواجهة مانشستر يونايتد

منذ مباراة السبت بين ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والجميع يترقب حالة نجم الريدز محمد صلاح الذي غادر اللقاء مصاباً قبل النهاية بقليل.

وتسبب تدخل عنيف من لاعب وسط الثعالب حمزة تشودري في إصابة الدولي المصري، وتعرض بسبب ذلك إلى "إهانات عنصرية" عبر مواقع التواصل من جانب بعض جماهير ليفربول التي انخلعت قلوبها خوفاً على نجمها الذي تراجع مستواه بشكل عام هذا الموسم.

وعقب انتهاء اللقاء، أبدى المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، غضبه بسبب إصابة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في النسختين الأخيرتين، وكشف أن صلاح "في غرفة خلع الملابس لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟ التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبداً، فعلوا ذلك للحد من سرعته وبطريقة غير شرعية".

كما انتقد كلوب قرار حكم اللقاء كريس كافاناه، بعد إشهاره البطاقة الصفراء في وجه تشودري، مشدداً على ضرورة طرده من الملعب.

وتفاوتت التكهنات بين تعرض صلاح لإصابة محدودة في القدم، وصولاً إلى تقديرات باعتبارها قطع في وتر أخيل قد يؤدي إلى غياب صلاح لفترة طويلة، قبل أن يتبين الأمر لاحقاً.

والأحد، أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مسؤولي ليفربول باتوا مقتنعين أن صلاح تفادى إصابة بالغة جراء التدخل العنيف، وأنه سيكون جاهزاً للمشاركة مع ليفربول فور نهاية العطلة الدولية الحالية بعد نحو 10 أيام، لكن دون توضيح تفاصيل إصابته.

وتنتظر ليفربول مواجهة نارية، الأحد 20 أكتوبر الحالي، خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد، في مباراة سيتيح الفوز بها لفريق كلوب تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز في 18 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي، ليعادل رقم مانشستر سيتي القياسي.

ويتصدر ليفربول الترتيب بالعلامة الكاملة بعد 8 مراحل، وبفارق 8 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، وأحرز صلاح 4 أهداف حتى الآن، كما أهدى زملاءه 3 تمريرات حاسمة.