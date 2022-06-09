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ليفربول يستعيد لبيع ماني إلى بايرن ميونيخ مقابل 40 مليون جنيه

منشور 09 حزيران / يونيو 2022 - 01:22
ساديو ماني (المصدر: أ ف ب)
ساديو ماني (المصدر: أ ف ب)

بدأت إدارة ليفربول تستعد للحياة ما بعد ساديو ماني في ظل اقتراب النجم الدولي السنغالي من الانتقال إلى بايرن ميونيخ في صفقة ستصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه استرليني وفقاً لتقارير إعلامية.

وستنتهي بالتالي رحلة امتدت لستة مواسم رفقة الريدز بالنسبة لصاحب الثلاثين عاماً، والتي ظفر خلالها بجميع الألقاب الممكنة وعلى رأسها لقبا دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرتبط المهاجم بعقدٍ مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2023، ولم تنجح محاولات النادي في إقناعه بالتوقيع على تمديد نظراً لاختلافات كبيرة في وجهات النظر.

واستغل بايرن ميونيخ فترة التردد هذه بالتقدم بعرضٍ وصفه القائمون على الريدز بـ "المهين".

لكن النادي الألماني يبدو مستعداً لرفع قيمة العرض وفقاً لصحيفة "تيليغراف" البريطانية ليصل إلى 40 مليون جنيه على أن يوقع على عقدٍ يمتد لـ 3 مواسم قادمة مع بطل البوندسليغا.

ساديو ماني (المصدر: أ ف ب)
ساديو ماني (المصدر: أ ف ب)
كلمات دالة:بايرن ميونيخليفربولساديو ماني

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