ليفربول يستغني عن 7 لاعبين

استقر يورغن كلوب مدرب ليفربول على أسماء الراحلين عن حامل لقب الدوري الإنجليزي نهاية الموسم الجاري، بعد الأداء الهزيل الذي يقدمه الريدز مؤخراً.

وكشف صحيفة "ميرور" البريطانية عن أسماء الراحلين المتوقعين وهم: ديفوك أوريغي ونايت فيليبس ونيكو ويليامز على سبيل الإعارة، وجورجينيو فاينالدوم وأليكس أوكسلايد تشايمبرلين وشيردان شاكيري وأدريان.

يذكر أن ليفربول سقط على أرضه الأحد أمام غريمه المتصدر مانشستر سيتي بهدف لأربعة لتتقلص آماله بشكل كبير في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي.