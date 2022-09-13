ليفربول يستفيق أمام أياكس بهدفي صلاح وماتيب

تفوق ليفربول الإنجليزي على ضيفه أياكس الهولندي بهدفين لهدف في المباراة الصعبة والقوية التي شهدها ملعب آنفيلد ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يأتي هذا الانتصار الثمين بعد السقوط المروع للفريق الإنجليزي أمام نابولي الإيطالي في الجولة الأولى بنتيجة 1-4.

تقدم الريدز عبر الهداف المصري محمد صلاح بعد 17 دقيقة على البداية.

إلا أن المتألق الغاني محمد قدوس منح الفريق الهولندي التعادل بتسديدة رائعة بعد 10 دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني، وحينما كانت المواجهة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل الكاميروني جويل ماتيب هدف الانتصار لأصحاب الأرض.

ليفربول يفتتح رصيده النقطي

بهذا الفوز، رفع فريق المدرب يورغن كلوب رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن نابولي المتصدر.

فيما تجمد رصيد أياكس عند نفس الرصيد، لكنه تراجع إلى المركز الثالث.