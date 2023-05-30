ليفربول يستقر على بديل جويل ماتيب الموسم القادم

يخطط مدرب نادي ليفربول السيد يورغن كلوب لتعزيز صفوف الدفاع في الفريق، وذلك من خلال التعاقد مع قلب دفاع بجودة عالية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتكشف التقارير أن الريدز يعتزم بيع المدافع الحالي في الفريق جويل ماتيب هذا الصيف، ومن الواضح أن كلوب قد استقر على بديل محتمل سيكون له تأثير في الخط الدفاعي برفقة النجم الهولندي فيرجيل فان دايك.

ليفربول يعتزم بيع جويل ماتيب وتعويضه بهذا اللاعب

وقع الاختيار بالنسبة لليفربول على مدافع بايرن ميونخ بنيامين بافارد والذي ينوي الرحيل عن البافاري هذا الصيف، حيث يرى كلوب أنه البديل المثالي ويمكن أن يعوّل عليه في الدفاع.

وبحسب صفحة "Sport1" على تويتر، فإن بافارد أبلغ البايرن رغبته بالرحيل رسميًا، رغم محاولات عديدة من قبل مدرب البافاري توماس توخيل بإقناع الللاعب بالبقاء.

وتكشف التقارير أن برشلونة أيضًا قد يكون لديه اهتمام بضم المدافع الفرنسي، لكن يبقى ليفربول الأقرب حاليًا في ظل اتخاذه قرار نهائي بشأن بيع ماتيب، وضرورة تعويضه بلاعب آخر خلال سوق الانتقالات الصيفية.

يشار إلى جويل ماتيب يعتبر واحد من أفضل الانتقالات المجانية في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث شارك في 200 مباراة مع الريدز منذ قدومه إلى الأنفيلد من نادي شالكة الألماني عام 2016.