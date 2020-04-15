ليفربول يستقر على بديل ماني

كشفت تقارير أن ليفربول سيتحرك للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، في حال قرر ساديو ماني الرحيل والانضمام لريال مدريد.

وقالت صحيفة “ذا سن” البريطانية أنه إذا تم إغراء السنغالي للانتقال إلى إسبانيا، فإن ليفربول سيتحرك على الفور لضم مبابي.

وأوضحت أن ريال مدريد سيكون على الأرجح وجهة ماني المقبلة، لا سيما وأن المدرب زين الدين زيدان، يصر على ضم صاحب الـ 28 عاماً نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول سيوافق على الصفقة إذا بلغت قيمتها نحو 150 مليون جنيه استرليني، على أن تضاف عليها 100 مليون أخرى لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن مبابي.

وخاض مبابي، 20 مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفاَ وصنع 5 أهداف أخرى.

ويمتد عقد النجم الفرنسي مع الفريق الباريسي حتى عام 2022.