ليفربول يستهدف اسماعيل بن ناصر

أجبرت إصابة لاعب خط الوسط أليكس أوكسلايد تشايمبرلين المفاجئة إدارة ليفربول على دخول سوق الانتقالات بحثاً عن بديل مناسب.

وسيغيب الدولي الإنجليزي عن صفوف الريدز لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويخطط عملاق إنجلترا للتسوق في الدوري الإيطالي مع تواجد ثلاثة أهداف محتملة سيتعاقد مع أحدها إن سارت الأمور كما يريد القائمون على النادي.

وتتضمن القائمة التي كشفت عنها صحيفة "ميرور" البريطانية أسماء كلٍ من الجزائري اسماعيل بن ناصر (أي سي ميلان)، والفرنسي أدريان رابيو (يوفنتوس)، والتركي هاكان تشالهانوغلو (إنتر ميلان).

وليس واضحاً بعد ما إذا كان ليفربول سيختار بن ناصر الذي يرتبط بعقدٍ مع بطل إيطاليا يمتد حتى صيف عام 2024.

وتعطلت مفاوضات تجديد عقد نجم خط الوسط مع ميلان مما يعني أن النادي العريق قد يدرس بيع اللاعب هذا الصيف حتى يحصل على أكبر مبلغ ممكن عوضاً عن الانتظار لموسم آخر ستنخفض بعد نهايته قيمة الجزائري بالتأكيد.

وخاض بن ناصر 105 مباريات مع ميلان في جميع البطولات سجل فيها 3 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.