ليفربول يطارد لاعباً مصرياً

أكد موقع "90min" في تقرير صدر اليوم الخميس أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي مهتمة بالتعاقد مع المصري إبراهيم عادل نجم بيراميدز إف سي.

وتمت مقارنة اللاعب الصاعد البالغ من العمر 21 عاماً بمواطنه النجم محمد صلاح المتألق في صفوف الريدز، مما دفع مسؤولي النادي الإنجليزي لإرسال كشافين للتحقق من مستواه.

ليفربول يتطلع لاقتناص إبراهيم عادل

يرتبط الجناح الشاب بعقدٍ مع بيراميدز يمتد حتى صيف عام 2026 وتصل قيمته حالياً في سوق الانتقالات لنحو 1.5 مليون يورو مما يجعله صفقة رابحة على جميع المقاييس بالنسبة للريدز.

وخاض عادل 3 مباريات دولية مع منتخب مصر حتى الآن علماً بأنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز مما يجعله ورقة رابحة لأي فريق يلعب في صفوفه.

وبالمجمل، خاض النجم المصري 78 مباراة مع بيراميدز في جميع البطولات حتى الآن زار خلالها الشباك 22 مرة، كما صنع 9 أهداف أخرى.