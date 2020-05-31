ليفربول يستهدف ديمبيلي

أخطر يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول إدارة النادي برغبته في التعاقد مع عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة بداية خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وخاض الدولي الفرنسي 9 مباريات فقط مع البارسا منذ انطلاق الموسم بجميع المسابقات سجل خلالها هدفاً وحيداً.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن ليفربول سيتحرك صوب ديمبيلي، في حال فشل تعاقده مع تيمو فيرنر، مهاجم لايبتزيغ، الذي يبلغ سعره حالياً 55 مليون يورو، وذلك رغم اختلاف مراكز اللاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة كلوب السابقة للتعاقد مع الفرنسي، وأنه كان يدفع ليفربول لمنافسة برشلونة على الصفقة صيف 2017.