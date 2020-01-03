ليفربول يسجل رقماً تاريخياً: عام كامل بلا هزيمة

نجح ليفربول في تحقيق فوز مثير على ضيفه شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة في ختام مباريات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين دون رد، ليواصل بذلك فريق المدرب يورغن كلوب تحطيم الأرقام القياسية.

ويواصل الريدز تحقيق سلسلة اللا هزيمة في البريميير ليغ هذا الموسم، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في لقاء واحد، ليوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 13 نقطة، ومانشستر سيتي الثالث إلى 14 نقطة.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن سلسلة النتائج الإيجابية لليفربول ستقرب الفريق من إعادة التتويج بالدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 1990 وتحقيق اللقب الأول في نسخته الجديدة، كما أن جماهيره لا تريد تكرار سقوط أسطورة النادي ستيفن جيرارد، والذي منح لقب الدوري لتشيلسي عام 2014.

وأضافت أنه مر عام كامل دون خسارة لتشكيلة كلوب في الدوري الممتاز، حيث كان آخر سقوط لليفربول في 3 يناير 2019 أمام مانشستر سيتي بنتيجة (1-2) في المرحلة الـ 21 من المسابقة.

ووصلت تمريرات لاعبي ليفربول إلى 969 تمريرة أمام شيفيلد، وهو الرقم الأعلى لأي فريق في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما حافظ على نظافة شباكه خلال 5 مباريات متتالية في البطولة لأول مرة منذ 2007، حيث أنه في المباريات تواجد في جميعها شراكة جو غوميز وفيرجيل فان دايك.