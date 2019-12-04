ليفربول يسحق إيفرتون 5-2 بغياب صلاح

حقق ليفربول انتصاراً عريضاً على ضيفه وجاره اللدود إيفرتون بخمسة أهداف لاثنين على ملعب آنفيلد ليحسم ديربي ميرسيسايد لصالحه ويعقد من وضعيه التوفيز أكثر، وذلك ضمن المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد مرور 6 دقائق فقط، نجح ديفوك أوريغي بديل محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول للريدز.

بعدها بـ 11 دقيقة فقط، أضاف شيردان شاكيري الهدف الثاني لصاحب الضيافة.

لكن مايكل كين نجح في تقليص الفارق وإشعال المباراة عند الدقيقة الحادية والعشرين.

لكن سرعان ما عاد أوريغي ليؤكد تألقه بتسجيل الهدف الثالث (31).

وفي الدقيقة 45 سجل النجم ساديو ماني الهدف الرابع لبطل أوروبا.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، قلص ريتشارليسون الفارق للضيوف لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بأربعة أهداف لاثنين.

في اللحظات الأخيرة من اللقاء، نجح جورجينيو فاينالدوم في تسجيل الهدف الخامس لليفربول (90).

بهذه النتيجة، واصل ليفربول انتصاراته وابتعاده في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، فيما استمرت معاناة إيفرتون ومدربه ماركو سيلفا مع مراكز الهبوط، إذ تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.