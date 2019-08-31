ليفربول يسحق بيرنلي ويستعيد صدارة الترتيب

نجح ليفربول في مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الرابع توالياً له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على مستضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب تيرف مور، ليعود للصدارة من جديد.

سجل أليكساندر أرنولد هدف المباراة الأول في الدقيقة 33 من كرة عرضية اصطدمت بكريس وود وارتدت داخل الشباك.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 37 إثر كرة مرتدة سريعة مررها روبرتو فيرمينو إلى النجم السنغالي الذي وضعها في الشباك بطريقة رائعة.

وهذا الهدف هو الثلاثون لماني مع ليفربول منذ بداية الموسم الماضي ليعادل رقم محمد صلاح كأكثر من سجل للريدز منذ بداية الموسم المنصرم وحتى الآن.

في الدقيقة 80 نجح فيرمينو في تسجيل الهدف الثالث وهو رقم 50 له مع ليفربول كأكثر لاعب برازيلي تسجيلاً للأهداف لبطل أوروبا.

وعاد ليفربول بالتالي إلى صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.