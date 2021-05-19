ليفربول يسحق بيرنلي ويقترب من حسم التأهل لدوري الأبطال

قفز ليفربول إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه الكبير على مستضيفه بيرنلي بثلاثية دون رد على ملعب تيرف مور ضمن المرحلة الـ 37 وقبل الأخيرة.

جاءت أهداف اللقاء عن طريق روبرتو فيرمينو (43)، وناثانيال فيليبس (52)، وأليكس أوكسلايد تشايمبرلين (88).

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الذي تراجع بدوره إلى المركز الرابع ليحيي الريدز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز السابع عشر.

ويلتقي ليفربول في المرحلة الأخيرة من البطولة مع ضيفه كريستال بالاس، بينما يواجه ليستر سيتي ضيفه توتنهام هوتسبير.

أما تشيلسي ثالث الترتيب بـ 67 نقطة فيلاقي مستضيفه أستون فيلا.