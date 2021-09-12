ليفربول يسحق ليدز يونايتد بثلاثية دون رد

فاز ليفربول على مستضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي شهدها ملعب إيلاند رود ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من محمد صلاح (20)، وفابينيو (50)، وساديو ماني (90).

وأكمل صاحب الضيافة المواجهة بنقص عددي بعد طرد مدافعه البديل الهولندي باتريك سترويك في الدقيقة 60 بعد اعتدائه الخطير على هارفي إيليوت إثر العودة لتقنية الفيديو (فار).

ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع تشيلسي وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب الصدارة.

فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند نقطتين في المركز السابع عشر.

كما رفع صلاح رصيده إلى 3 أهداف ليحتل المركز الثاني على سلم ترتيب هدافي البطولة بفارق هدف عن برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد)، وميشيل أنتونيو (ويست هام يونايتد).