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ليفربول يسيطر على تشكيل يويفا المثالي

منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2020 - 05:02
تشكيلة يويفا المثالية
تشكيلة يويفا المثالية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، التشكيل المثالي لعام 2019 والذي تم تكوينه وفقاً للتصويت الجماهيري، الذي شارك فيه أكثر من 2 مليون شخص من جميع أنحاء العالم على مدار 6 أسابيع.

وضمت القائمة 5 نجوم من ليفربول الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهم أليسون بيكر في حراسة المرمى، وترينت أليكساندر-أرنولد وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وساديو ماني.

وجاء التشكيل المثالي كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون (ليفربول)، ماتيس دي ليخت (أياكس ويوفنتوس).

الوسط: فرينكي دي يونغ (أياكس وبرشلونة)، كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي).

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، ساديو ماني (ليفربول).

Via SyndiGate.info


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