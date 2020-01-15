ليفربول يسيطر على تشكيل يويفا المثالي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، التشكيل المثالي لعام 2019 والذي تم تكوينه وفقاً للتصويت الجماهيري، الذي شارك فيه أكثر من 2 مليون شخص من جميع أنحاء العالم على مدار 6 أسابيع.

وضمت القائمة 5 نجوم من ليفربول الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهم أليسون بيكر في حراسة المرمى، وترينت أليكساندر-أرنولد وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وساديو ماني.