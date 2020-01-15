ليفربول يسيطر على تشكيل يويفا المثالي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأربعاء، التشكيل المثالي لعام 2019 والذي تم تكوينه وفقاً للتصويت الجماهيري، الذي شارك فيه أكثر من 2 مليون شخص من جميع أنحاء العالم على مدار 6 أسابيع.
وضمت القائمة 5 نجوم من ليفربول الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهم أليسون بيكر في حراسة المرمى، وترينت أليكساندر-أرنولد وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون وساديو ماني.
وجاء التشكيل المثالي كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)
الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون (ليفربول)، ماتيس دي ليخت (أياكس ويوفنتوس).
الوسط: فرينكي دي يونغ (أياكس وبرشلونة)، كيفين دي بروينه (مانشستر سيتي).
الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، ساديو ماني (ليفربول).
Via SyndiGate.info
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