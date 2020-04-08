ليفربول يصارع برشلونة على صفقة دفاعية

كشفت تقارير الأربعاء أن ليفربول يتجهز للدخول في منافسة شرسة مع برشلونة على إحدى الصفقات المهمة استعداد للموسم القادم.

ووفقاً لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن هذه الصفقة التي تعد من أولويات مدرب ليفربول يورغن كلوب تتمثل في مدافع إشبيلية دييغو كارلوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب يرى أن كارلوس هو الأنسب لتشكيل ثنائي دفاعي قوي مع فيرجيل فان دايك.

وارتبط اسم كارلوس بالانتقال إلى البارسا ضمن صفقة إيفان راكيتيتش بسبب صعوبة دفع النادي الأندلسي قيمة انتقال لاعب الوسط الكرواتي كاملة.

ويملك كارلوس شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 70 مليون يورو، إلا أن ليفربول لن يجد مشكلة في هذا الأمر خاصة بعدما أثبت فان دايك كفاءة كبيرة بعدما تم التعاقد معه مقابل 85 مليون يورو.

وانضم كارلوس إلى إشبيلية الصيف الماضي قادماً من نانت مقابل 15 مليون يورو فقط.

على الجانب الآخر يسعى برشلونة لتعزيز خطه الدفاعي والذي كان السبب في تراجع الفريق بداية هذا الموسم وسبب أزمة كبيرة للمدرب السابق إيرنيستو فالفيردي قبل الإطاحة به.

ورغم اعتماد برشلونة بشكل كبير على جيرارد بيكيه في الخط الخلفي، إلا أن المسؤولين يدركون جيداً أن مسيرته تعيش فصلها الأخير لا سيما بعد تقدمه في العمر (32 عاماً)، وتذبذب مستواه في السنوات الأخيرة بشكل كبير. وشرع النادي الكتالوني منذ فترة في التحضير لمرحلة ما بعد بيكيه.

وكانت تقارير قد ذكرت أن برشلونة وضع قائمة قصيرة تضم أربعة أسماء من أجل تعويض بيكيه.

أول هذه الأسماء هو مدافع يوفنتوس ماتيس دي ليخت، حيث يرغب برشلونة في استغلال وضع الهولندي المعقد مع فريق السيدة العجوز للفوز بخدماته.

ويدخل مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسين ضمن قائمة برشلونة القصيرة، حيث تبدو حظوظه جيدة في الظفر بالمدافع الدنماركي الذي جلس طويلاً على دكة البدلاء.

والاسم الثالث لمدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش الذي جذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

ويأتي مدافع إشبيلية دييغو كارلوس كخيار هام يضعه برشلونة لتعويض بيكيه.