ليفربول يضمن الإبقاء على كلوب حتى 2024

أعلن ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تمديد التعاقد مع مدربه يورجن كلوب حتى 2024.

وتولى مدرب بوروسيا دورتموند السابق قيادة ليفربول في أكتوبر 2015 وقاده للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018 و2019 بينما أحرز اللقب القاري للمرة السادسة الموسم الماضي.

وقال كلوب في بيان بموقع النادي «بالنسبة لي على المستوى الشخصي هذا بيان للتعبير عن النوايا، وهو الأمر المبني على معرفتي بما حققناه في إطار الشراكة بيننا حتى الآن وما ينتظرنا لتحقيقه.

»عندما جاء الاتصال (لتدريب ليفربول) في خريف 2015 شعرت أننا نلائم بعضنا. وبعد كل ذلك، أشعر الآن أني قللت من أهمية الأمر«.

وأضاف المدرب الألماني »من خلال ثقة تامة في أن التعاون لا يزال مستمراً من الجانبين تمكنت من إعلان هذا الالتزام حتى 2024».

وكان كلوب على أعتاب قيادة ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي قبل أن يخسر الصراع بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.

لكن هذا الموسم يبدو مرشحاً بقوة لإنهاء انتظار دام 30 عاماً لحصد لقب الدوري بعدما حافظ على سجله بلا هزيمة في 17 مباراة ويتصدر المسابقة بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وقال بطل أوروبا أنه توصل أيضاً لاتفاق بتمديد التعاقد مع مساعدي المدرب وهما بيتر كرافيتس وبيب ليندرز.

وتولى المدرب الألماني البالغ عمره 52 عاماً قيادة ليفربول عندما كان يعاني تحت قيادة بريندان رودجرز وتراجع إلى المركز العاشر وأعاد النادي إلى دوري الأبطال في موسمه الكامل الأول.

وتطور أداء ليفربول مع اعتماد كلوب على الضغط القوي واللعب بحماس ويستمتع الآن بعدم التعرض لأي هزيمة في 33 مباراة متتالية بالدوري في أفضل مسيرة للنادي.

وأبرم كلوب صفقات ناجحة وضم ساديو ماني في 2016 ثم محمد صلاح بعد عام واحد وتصدر اللاعبان قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي.

ودعم المدرب الألماني الخط الخلفي أيضاً، إذ باع فيليبي كوتينيو لاعب الوسط إلى برشلونة في 2018، واستخدم المبلغ الضخم في ضم المدافع فيرجيل فان دايك ثم الحارس أليسون بيكر.

وجاء هذا الرباعي المؤثر ضمن أفضل عشرة لاعبين في العالم في استفتاء الكرة الذهبية هذا العام إذ احتل فان دايك المركز الثاني خلف الفائز ليونيل ميسي هداف برشلونة.

ومنح كلوب أيضاً الفرصة للظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد، القادم من أكاديمية الناشئين بالنادي، وضم الظهير الأيسر آندي روبرتسون في 2017. وساهم الثنائي في صناعة 23 هدفاً في الدوري الموسم الماضي.