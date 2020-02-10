ليفربول يطمح للتعاقد مع فيرنر

يخطط يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول للتعاقد مع تيمو فيرنر نجم لايبتزيغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تعويض الثنائي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني، المتوقع غيابهما لمدة تصل إلى 6 أسابيع بسبب مشاركتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد تغيير موعدها إلى يناير وفبراير بدلاً من الصيف.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية أن المدرب الألماني يسعى لتأمين الجانب الهجومي من خلال التعاقد مع مواطنه الذي نجح في تسجيل 25 هدفاً خلال 29 مباراة مع لايبتزيغ في مختلف البطولات هذا الموسم، وهو ما جعله يجذب أنظار كبار البريميير ليغ بجانب ليفربول ومنهم مانشستر يونايتد وتشيلسي.