ليفربول يظفر بكأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح

ظفر ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس كاراباو) بعد فوزه في اللقاء النهائي اليوم الأحد على غريمه تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 عقب تعادل الفريقين دون أهداف في الزمنين الأصلي والإضافي.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي تناوب الطرفين في إهدار الفرص المحققة، كما ألغى حكم الساحة ستيوارت آتويل 4 أهداف تم تسجيلها.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، استبدل توماس توخيل مدرب تشيلسي الحارس الأساسي إدوارد ميندي بكيبا آريزابالاغا.

لكن الحارس الإسباني أهدر ركلة الجزاء الحاسمة الـ 11 للبلوز حين سدد الكرة فوق مرمى الآيرلندي كاويمين كيليهير مانحا النصر لفريق المدرب يورغن كلوب.

يذكر أن هذا هو اللقب التاسع لـ ليفربول في البطولة.