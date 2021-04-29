ليفربول يعثر على خليفة صلاح

في الوقت الذي تقترب فيه البطولات الأوروبية من خط النهاية، بدأ التخطيط في الأندية الكبرى من أجل عقد صفقات جديدة أو التخلص من نجوم قدامى.

ومن بين اللاعبين الذين تتجه إليهم الأنظار بقوة للعودة للدوري الإنجليزي، النجم الشاب جايدون سانشو (21 عاماً) جناح بوروسيا دورتموند، والذي يحظى باهتمام ليفربول الذي يضعه كـ «بديل» في حالة تفكير محمد صلاح بالرحيل نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الريدز يحضر نفسه لاحتمال بيع صلاح الذي سبق له الاعتراف في حديث لصحيفة إسبانية، بأنه لا يمانع اللعب لنادٍ آخر، في إشارة إلى أحد كبيري إسبانيا: ريال مدريد وبرشلونة.

وأضافت أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول يرى أن سانشو هو أفضل من يحل محل صلاح، مشيرة إلى أن ليفربول لن يضع العراقيل أمام نجمه المصري في حال رغبته في الرحيل، طالما أنه وجد البديل المناسب.

وينتهي عقد سانشو مع دورتموند بعد عامين، وتقدر قيمته السوقية بنحو 100 مليون يورو، لكن الصحيفة الألمانية أوضحت أن بيع صلاح والراتب الذي يمكن لليفربول أن يقدمه لسانشو، قد يسويان المسألة.

وسبق للدولي الإنجليزي أن لعب في مسيرة شبابه لفريقي واتفورد ومانشستر سيتي، وها هو ليفربول يقدم له فرصة العودة للدوري الإنجليزي مرة أخرى.

وخاض سانشو 100 مباراة مع دورتموند، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 16 هدفاً في 33 مباراة.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول في 2023، كرر أكثر من مرة أن مستقبله بين أيدي إدارة النادي، وألمح إلى أنه يرغب في توقيع اتفاق جديد قبل نهاية عقده.