ليفربول يعرقل مشاريع ريال مدريد لضم بيلينغهام

ارتبط ريال مدريد مراراً خلال الأشهر الماضية بالنجم الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند الذي يصل سعره السوقي حالياً لنحو 150 مليون يورو.

وسيكون بطل أوروبا مهدداً بخسارة صفقة أحد أبرز نجوم كرة القدم الصاعدين نظراً لرغبة ليفربول في اقتناص توقيع اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً.

أندية إنجلترا تتسابق لخطف بيلينغهام

كما أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي مهتمون أيضاً بلاعب وسط دورتموند الذي واظب على تقديم مستويات مميزة في العامين الأخيرين.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يخشى تحديداً ليفربول الذي يبدو منافسه الرئيسي على توقيع اللاعب الإنجليزي الشاب.

ولا يفضل ريال دخول حرب مزايدة، وإنما يراهن على أن رغبة النجم الإنجليزي بارتداء قميص الفريق ستحسم مصيره وتسهل من مهمة التعاقد معه.