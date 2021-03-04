ليفربول يعقد اجتماعاً طارئاً لحسم أزمة صلاح

تصاعدت أزمة انضمام محمد صلاح نجم ليفربول لمنتخب مصر خلال أولمبياد طوكيو من جديد خاصة بعد أن قرر مجلس إدارة ليفربول عقد اجتماع طارئ هذا الشهر.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة الريدز ستعقد محادثات حاسمة حول انضمام صلاح لمنتخب مصر الأولمبي الصيف القادم.

وأضاف التقرير: "سيتم إدراج محمد صلاح ضمن تشكيلة مصر التمهيدية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو على الرغم من أن مسؤولي المنتخب لم يتصلوا بعد بنظرائهم في ليفربول".

ومن المفترض يتم اختيار مهاجم الريدز كواحد من ثلاثة لاعبين تجاوزوا الـ 23 عاماً وسيسافرون إلى اليابان مع الفريق في يوليو حيث ستقام الألعاب الأولمبية التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا وذلك بين 23 يوليو و8 أغسطس.

وتابع التقرير: "في هذه الأثناء، من المقرر أن يبدأ موسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 7 أغسطس، مما يعني أن صلاح قد يغيب عن ليفربول قبل الموسم عن مباراة واحدة على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأكد التقرير أن مسؤولي الريدز سيترددون بشدة لترك المهاجم المصري حتى لا يغيب عن ليفربول بداية الموسم الجديد.

في الوقت نفسه يستعد مدرب منتخب مصر تحت 23 عاماً شوقي غريب، لإجراء محادثات حاسمة مع إدارة ليفربول في وقت لاحق من هذا الشهر.

يذكر أن صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم برصيد 24 هدفاً، من بينها 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز وضعته على رأس قائمة هدافي البطولة.