ليفربول يعلق على تأجيل الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

أصدر ليفربول بياناً بعد أن قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعليق منافسات الدوري المحلي حتى الثالث من أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستحدث «كوفيد – 19»، وإصابة ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي بالفيروس.

وجاء في البيان: «يواصل ليفربول تنفيذ نصائح الحكومة بشأن تفشي فيروس كورونا المستحدث، ويرحب ببيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتأجيل جميع المباريات، بما في ذلك مباريات أكاديمية الدوري الممتاز، ومباريات دوري كرة القدم النسائية، لمصلحة اللاعبين والموظفين والمشجعين.

«قام النادي باتخاذ احتياطاته الخاصة في كل مواقعه للحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق تقليل التواصل الجسدي حيثما أمكن وتعزيز المشورة الطبية الرسمية للجميع لتحمل مسئولية النظافة الشخصية على أعلى المستويات.

«لا يزال من الممكن استخدام التذاكر والحجوزات التي تم شراؤها بالفعل في مباريات الدوري الإنجليزي المؤجلة للتواريخ التي سيتم إعادة جدولة المباريات فيها، والتي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وإذا لم يتمكن المشجعون من حضور أي من هذه المباريات بعد إعادة جدولتها فسيتم الإعلان عن عملية استرداد الأموال وطريقتها.

«كما تم تأجيل مباراة أساطير ليفربول ضد أساطير برشلونة، والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت 28 مارس على ملعب آنفيلد».

وناشد ليفربول جميع العاملين فيه بضرورة التواصل مع الأطباء فوراً في حالة ظهور أي أعراض تتوافق مع فيروس كورونا، وأن يتبعوا نصائحهم فوراً فيما يتعلق بالحجر الصحي الذاتي.

وجاء في ختام البيان: «سنواصل أخذ النصائح من السلطات ذات السلطة، وسنطلع مشجعينا وأنصارنا على أي تطورات جديدة».