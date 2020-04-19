ليفربول يعلن تعافي حارسه أليسون

أعلن جون أتربيرغ، مدرب حراس مرمى ليفربول، تعافي النجم أليسون بيكر، من الإصابة العضلية التي تسببت في غيابه عن ثلاث مباريات قبل إيقاف الدوري الإنجليزي بسبب انتشار وباء كورونا.

وقال أتربيرغ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنهى الحارس البرازيلي عملية تعافيه في ذلك الوقت وهو الآن يتبع برنامجا تدريبيا للحفاظ على لياقته بما يتماشى مع بقية الفريق.

"أرسل لنا مقاطع فيديو وقام ببعض القفز والتمارين، من الواضح أننا كنا نعمل معه حتى بداية التوقف وكان لائقاً بدنياً بشكل كبير. الآن عليه أن يبقى في المنزل، مثل حراس المرمى الآخرين. يحصلون جميعهم على برامجهم التدريبية من قسم اللياقة البدنية، لذلك سيقومون بالعمل في محاولة للحفاظ على لياقتهم قدر الإمكان، مثل جميع اللاعبين الآخرين".

يذكر أن الدولي البرازيلي غاب عن ليفربول في العديد من اللقاءات من ضمنها إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد والتي خسرها حامل اللقب على أرضه بنتيجة 2-3 ليغادر المنافسة مبكراً.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حيث أضحى قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب الذي غاب عن خزائنه منذ أكثر من 30 عاماً.