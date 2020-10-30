ليفربول يعلن خضوع فان دايك لجراحة ناجحة

أعلن ليفربول خضوع مدافعه فيرجيل فان دايك لعملية جراحية ناجحة بعد تعرضه للإصابة في مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي بقطع في الرباط الصليبي، دون تحديد فترة زمنية لعودته إلى الملاعب.

وقال ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع فيرجيل فان دايك لعملية جراحية بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة في وقت سابق من هذا الشهر.

"تمت العملية المخطط لها لمدافع ليفربول في لندن، وأجريت بنجاح".

وأشار ليفربول إلى أن النجم الهولندي سيبدأ على الفور إعادة تأهيله بدعم من القسم الطبي للريدز، مضيفا أنه لم يتم وضع أي إطار زمني لعودة المدافع إلى الملاعب.

وكان فان دايك تعرض للإصابة في مواجهة إيفرتون بديربي ميرسيسايد الذي انتهى بالتعادل (2-2) في 17 أكتوبر الماضي، إثر تدخل عنيف من جوردان بيكفورد حارس التوفيز.

ويواجه فريق المدرب يورجن كلوب أزمة دفاعية في ظل غياب كل من فان دايك وجويل ماتيب، وما زاد من معاناة الريدز إصابة فابينيو الذي كان يتم الاعتماد عليه كقلب دفاع.