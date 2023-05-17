ليفربول يعلن عن رحيل 4 من نجومه

أعلن ليفربول عن انتهاء رحلة 4 من لاعبيه المميزين مع الفريق نهاية الموسم الحالي في بيان رسمي نشره اليوم الأربعاء.

وستصل مسيرة البرازيلي روبرتو فيرمينو والغيني نابي كيتا والإنجليزيان جيمس ميلنر وأليكس أوكسلايد تشايمبرلين مع الريدز إلى نهايتها بانتهاء عقودهم هذا الصيف.

ولعب الرباعي دوراً مهماً في إنجازات الفريق خلال الأعوام الماضية أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وسيواجه ليفربول ضيفه أستون فيلا على أرضية ملعب آنفيلد يوم السبت المقبل ضمن الدوري المحلي، وهي آخر مباراة للريدز على ملعبهم هذا الموسم، وسيشهد اللقاء تكريماً خاصاً للرباعي.

ليفربول يمني النفس في التأهل لدوري الأبطال

يذكر أن فريق المدرب يورغن كلوب يصارع لاقتناص مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويحتل حالياً المركز الخامس في البريمير ليغ برصيد 65 نقطة من 36 مباراة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد الرابع الذي خاض 35 لقاء، ونيوكاسل يونايتد الثالث بالرصيد ذاته والذي لعب 35 مواجهة أيضاً.