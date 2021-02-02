ليفربول يعوّل على صلاح للحاق بمانشستر سيتي

يعوّل مدرب ليفربول يورغن كلوب على الهداف محمد صلاح الذي وصفه بـ "المدهش"، بعد ثنائيته الرائعة في مرمى ويست هام، في الصراع على الصدارة واللقب مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول غداً الأربعاء مباراة سهلة نسبياً على أرضه أمام برايتون ضمن المرحلة الثانية والعشرين التي تفتتح اليوم الثلاثاء بأربع مباريات.

نجح الريدز في العودة من توتنهام بالفوز 3-1 الخميس الماضي قبل أن يتغلبوا على ويست هام 3-1 ليحيي الفريق آماله بالاحتفاظ باللقب المحلي الذي حققه الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 1990.

وبعد أن صام عن التهديف في ست مباريات توالياً، نجح المصري صلاح في تسجيل ثنائية رائعة في شباك ويست هام.

جاء الهدف الأول بعد مجهود فردي داخل المنطقة وتسديدة لولبية من زاوية ضيقة سكنت أعلى مرمى الحارس لوكاش فابيانسكي، قبل أن يسجل أحد أجمل أهداف الموسم حتى الآن إثر هجمة مرتدة سريعة بدأها ترينت أليكساندر أرنولد أمامية طويلة باتجاه شيردان شاكيري ومنه داخل المنطقة صوب صلاح الذي روّضها بطريقة رائعة وغمزهما بحركة فنية داخل الشباك، رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

ونوّه كلوب بصلاح حيث قال: «إنه لاعب مدهش، ما فعله عندما تلقى كرة شاكيري كان مدهشاً، لمسته الأولى لترويض الكرة لا تصدق. الهدف الأول ذكي جداً، أعتقد بأن فابيانسكي لم يرَ الكرة لأن المساحة أمامه كانت مكتظة».

ويريد ليفربول الفوز على برايتون قبل لقاء القمة المرتقب الذي يستضيف فيه مانشستر سيتي المتصدر الأحد المقبل على ملعب آنفيلد، علماً بأن الاخير يتقدم عليه بفارق 4 نقاط مع مباراة مؤجلة.

مانشستر سيتي القياسي

بدوره يخوض سيتي مباراة سهلة نسبياً على ملعبه ضد بيرنلي في مواجهة قد تشهد عودة هدافه التاريخي سيرجيو أغويرو الغائب مؤخراً بسبب إصابته بفيروس كورونا الذي أبعده عن العديد من المباريات هذا الموسم وبسبب الإصابة أيضاً.

في المقابل يستمر غياب صانع الألعاب المؤثر كيفن دي بروينه بداعي الإصابة.

وحقق مانشستر سيتي رقماً قياسياً من الانتصارات المتتالية بفوزه في آخر 12 مباراة في مختلف المسابقات، معادلاً رقم آرسنال عام 2007.

في المقابل، سيحاول مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني استعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه المفاجىء على ملعبه أمام شيفيلد يونايتد 1-2 الأسبوع الماضي، ثم تعادله دون أهداف خارج ملعبه مع آرسنال ما جعله يتنازل عن المركز الأول لجاره، وذلك عندما يستضيف ساوثهامبتون صاحب الأداء المتراجع في الآونة الأخيرة التي شهدت خسارته آخر ثلاث مباريات له في الدوري.

ديربي لندن

تبرز مباراة توتنهام وتشيلسي بعد غد الخميس، فالأول وبعد أن كان طرفاً أساسياً في الصراع على اللقب الشهر الماضي، تراجع مستواه بعد ذلك ليخسر آخر مباراتين، لكن الضربة الأقوى له خسارة جهود هدافه هاري كاين الذي تعرض للإصابة في كاحليه خلال مواجهة ليفربول وسيغيب عن الملاعب عدة أسابيع كما أعلن مدربه جوزيه مورينيو.

أما تشيلسي، فحقق أول فوز رسمي له بقيادة مدربه الجديد توماس توخل الذي حل بدلاً من فرانك لامبارد المقال بتغلبه على بيرنلي بهدفين بعد أن تعادل في أول مباراة تحت إشراف الألماني مع ولفرهامبتون الأسبوع الماضي.

ويملك كلا الفريقين 33 نقطة في المركزين السادس والسابع وبالتالي هما بحاجة ماسة إلى النقاط إذا ما أرادا دخول صراع البطاقات المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.