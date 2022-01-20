ليفربول يغلب آرسنال بهدفين ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

تأهل ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين (كأس كاراباو) بعد فوزه على مستضيفه آرسنال بهدفين دون رد ليلة الخميس.

وأقيمت المواجهة القوية على ملعب الإمارات ضمن إياب دور نصف النهائي بعد تعادل الغريمين ذهاباً دون أهداف على ملعب آنفيلد الأسبوع الماضي.

تقدم الريدز بهدفٍ مبكر سجله المهاجم البرتغالي المتألق ديوغو جوتا في الدقيقة 19.

ولم يتمكن الغانرز من تعديل النتيجة ليضيف جوتا نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 79 بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد للتأكد من صحة الهدف.

ودخل البديل توماس بارتي في الدقيقة 74 لمساعدة صاحب الأرض إلا أنه تلقى بطاقتين صفراوين الأولى في الدقيقة 87 والثانية بعدها بـ 3 دقائق ليتم طرده جراء تدخل عنيف وخطير على فابينيو لاعب خط وسط الفريق الضيف.

وسيلتقي ليفربول في النهائي بغريمه تشيلسي الذي تخطى بدوره عقبة توتنهام هوتسبير بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 3-0.

ويقام نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي في السابع والعشرين من الشهر القادم.