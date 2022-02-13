ليفربول يفوز على بيرنلي بهدف فابينيو

تفوق ليفربول على مستضيفه بيرنلي بهدفٍ دون رد في المباراة الصعبة التي جمعتهما على ملعب تيرف مور ضمن المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 عن طريق نجم الوسط الدولي البرازيلي فابيو هنريكي (فابينيو).

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الانتصار المهم إلى 54 نقطة في المركز الثاني على سلم الترتيب من 24 مباراة بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض مباراة إضافية.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 14 نقطة من 21 لقاء ليبقى متذيلاً للترتيب بفارق 7 نقاط عن منطقة الأمان.

وضمن المرحلة ذاتها، تغلب ولفرهامبتون على مستضيفه توتنهام بهدفين نظيفين، وتفوق نيوكاسل يونايتد على ضيفه أستون فيلا بهدفٍ دون رد.