ليفربول يقتحم صراع ضم ممفيس ديباي

أكدت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، والمعنية بشؤون ليفربول، أن الريدز اقتحم الصراع على أحد أبرز أهداف برشلونة، لضمه خلال السوق الصيفي القادم في صفقة مجانية.

ويتعلق الأمر بممفيس ديباي، مهاجم ليون، الذي ينتهي عقده بانتهاء الموسم الجاري، وبحسب صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، فإن الريدز يتطلعون لمعرفة موقف اللاعب في الصيف، ومدى رغبته في العودة إلى البريميير ليغ.

ولعب ديباي من قبل بقميص مانشستر يونايتد، وكان يتوقع له أن يكون خليفة كريستيانو رونالدو هناك، لكن تجربته لم يكتب لها التوفيق.

ومن المعروف أن ديباي يعد هدفاً مهماً لبرشلونة، بناء على طلب من مواطنه، رونالد كومان، المدير الفني للبلاوغرانا.

وإلى جانب برشلونة وليفربول، يوجد اهتمام أيضاً بديباي من قبل يوفنتوس، خصوصاً بعدما تألق أمامه، وأطاح به من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.