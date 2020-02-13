ليفربول يقترب من الإعلان عن مكافأة لفان دايك

يستعد ليفربول لتجديد عقد مدافعه فيرجيل فان دايك الصيف القادم، تقديراً لكل ما قدمه مع الفريق الفترة الماضية.

وبرز الدولي الهولندي كواحد من أهم لاعبي الريدز منذ انضمامه للنادي قادماً من ساوثهامبتون بـ 75 مليون جنيه استرليني، حيث ساهم في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، واحتلال صدارة النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي.

وكشف موقع "ليفربول إيكو" عن وجود خطة من إدارة النادي، من أجل توقيع فان دايك على عقد جديد لتمديد استمراره بالفريق 5 سنوات قادمة بدلاً من 3.

ويأتي ذلك كمحاولة لمنع أي نادٍ آخر من التفاوض مع نجم الدفاع، وغلق الباب بشكل كامل أمام أي إمكانية لرحيله، باعتباره أحد الركائز الأساسية لفريق المدرب يورغن كلوب.

وأشار الموقع أن التجديد لفان دايك سيصاحبه زيادة ملحوظة في أجره، كمكافأة لكل ما قدمه مع ليفربول الفترة الماضية، حيث أصبح من خلال هذا المستوى أحد أفضل لاعبي العالم.

وفي سياق متصل ينطبق الأمر ذاته على آليسون بيكر حارس الريدز، الذي جاء لليفربول من روما في 2018 بعقد مدته 5 أعوام.

وقام الريدز بتفعيل أحد البنود في عقد الحارس البرازيلي، يضمن استمراره لسنة أخرى إضافية، كإجراء كافي تماماً للحفاظ على خدماته لأطول فتر ممكنة، رغم عدم ارتباطه بالرحيل عن النادي.