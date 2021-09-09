ليفربول يقترب من الحصول على 20 مليون يورو من برشلونة

بات ليفربول قريباً من الحصول على مبلغ 20 مليون يورو من برشلونة بحال وصول النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى المباراة رقم 100 بقميص الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة "سبورت" أنه سيتم تفعيل بندٍ في عقد الدولي البرازيلي المنتقل إلى البارسا عام 2018 قادماً من الريدز في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.

وخاض لاعب الوسط المهاجم مع البلاوغرانا 90 مباراة حتى الآن، وقد تعافى من إصابة خطيرة في الركبة مؤخراً مما يعني أن بإمكان المدير الفني رونالد كومان الاعتماد عليه من جديد.

كوتينيو أمام فرصة أخيرة لإثبات نفسه مع برشلونة

وهذه هي الفرصة الأخيرة أمام اللاعب لإثبات نفسه بعد معاناته من تراجع كبير في المستوى وتعرضه لعدة إصابات.

وتخللت فترة كوتينيو مع برشلونة فترة إعارة لبايرن ميونيخ توج مع الفريق الألماني خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وخلال فترة الإعارة، ساهم البرازيلي في الإطاحة ببرشلونة من ربع نهائي دوري الأبطال وسجل هدفين خلال مواجهة العودة.