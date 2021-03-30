ليفربول يقترب من تدعيم دفاعه

اقترب ليفربول من إكمال صفقة إبراهيما كوناتي (21 عاماً) مدافع لايبتزيغ على الرغم من المنافسة الكبيرة على توقيعه من قبل مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال.

وسيضطر الريدز لدفع الشرط الجزائي في عقد مدافع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً البالغ 55 مليون دولار من أجل إنهاء أزمة الدفاع بعد إصابة فيرجيل فان دايك وجو غوميز، وجويل ماتيب، وفقاً لصحيفة “دايلي ميرور” البريطانية.

وكان المدرب يورغن كلوب حريصاً على التعاقد مع كوناتي، أو مواطنه دايو أوباميكانو، زميله في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن لايبتزيغ رفض التخلي عنهما، قبل أن يوقع أوباميكانو مع بايرن ميونيخ الذي دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 55 مليوناً أيضاً.

واكتفى كلوب في الانتقالات الماضية بجلب أوزان كاباك على سبيل الإعارة من شالكه، وبين ديفيس من بريستون مقابل 2.6 مليون جنيه استرليني، لكنهما لم يقدما مستوى مقنعاً.

وانتقل كوناتي إلى لايبتزيغ من سوشو عام 2017، وتألق كثيراً في دوري أبطال أوروبا في نسختيه الماضية والجارية.