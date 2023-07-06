ليفربول يقدم 200 مليون يورو لضم كيليان مبابي

يبدو أن مساعي ليفربول لضم النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان باتت أكثر جدية بحسب تقارير إعلامية.

ويتطلع النادي الإنجليزي لتدعيم صفوفه بلاعبين جديد هذا الصيف، فبعد التعاقد مع النجمين الأرجنتيني أليكسيس ماك آليستر والهنغاري دومينيك سوبوسلاي، أكد الصحفي إيدو آغيري أن الأنظار باتت موجهة صوب مبابي.

وقال الصحفي لبرنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني: "قدم ليفربول عرضاً لشراء مبابي بقيمة 200 مليون يورو."

ويغيب الريدز عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما سيقلل من فرصهم في استقطاب الهداف الفرنسي.

يذكر أن عقد الفائز بكأس العالم 2018 مع باريس سان جيرمان سينتهي في صيف العام المقبل، مما يعني أنه سيصبح لاعباً حراً بحلول ذلك الموعد.

وقد يكون ليفربول قد ضمن التأهل لدوري الأبطال الموسم بعد القادم مما سيجعله وجهة مثالية لمبابي وغيره من النجوم.