ليفربول يقدم 42 مليون جنيه لشراء نجم برايتون

قالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن إدارة ليفربول عرضاً بقيمة 42 مليون جنيه استرليني من أجل الظفر بخدمات الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب خط وسط جاره برايتون.

ويتطلع النادي العملاق بقيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب لجلب صاحب الـ 20 عاماً لملعب آنفيلد قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

لكن غراهام بوتر مدرب برايتون شدد على أن قيمة الإكوادوري أكبر بكثير مما يعرضه الريدز، حيث قال: "يمكنك أن تشتري حذاءه بهذه القيمة، ربما يكون 100 مليون جنيه قيمة مناسبة أكثر، دعهم يحاولون..."

كلوب يسعى لتعزيز خط وسط ليفربول

ويدرك المدرب الألماني الحاجة الماسة لاستقطاب مواهب شابة في منتصف الملعب نظراً للإصابات المستمرة التي يعاني منها لاعبوه على غرار الإسباني تياغو آلكانتارا.

كما أن تقدم أعمار عدة لاعبين في التشكيلة الحالية مثل جيمس ميلنر (36 عاماً) وجوردان هندرسون (32 عاماً) يشكل دافعاً إضافياً يستدعي التحرك سريعاً لجلب بدائل مناسبة.