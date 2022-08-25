ليفربول يقدم 70 مليون يورو لضم فرينكي دي يونغ

كشف موقع "فوتبول توتال" اليوم الخميس أن إدارة ليفربول قدمت عرضاً بقيمة 71 مليون يورو بهدف إقناع برشلونة بالتخلي عن نجم خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بمانشستر يونايتد وتشيلسي خلال الأسابيع الماضية، لكن الريدز دخلوا سباق الظفر بخدماته.

هل سيوافق برشلونة على بيع دي يونغ هذا الصيف؟

ومع أن البارسا سعى لفترة طويلة للتخلص من دي يونغ، لكن الموقف تغير بعض الشيء مؤخراً في ظل العروض المميزة التي قدمها نجم أياكس السابق.

وسيتابع عشاق البلاوغرانا والأندية الأخرى المهتمة باللاعب ما سيحصل من تطورات في الأيام الأخيرة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفي.

يذكر أن عقد الهولندي مع النادي الإسباني يمتد حتى صيف عام صيف عام 2026.